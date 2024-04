Hamburg: 2023 mehr als 1.000 Zwangsräumungen

Hamburg. Allein in Hamburg wurden im vergangenen Jahr 1.002 Haushalte zwangsgeräumt. Das geht aus einer Antwort des Senats der Hansestadt auf eine kleine Anfrage der Linke-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hervor, die jW am Sonntag vorlag. Dabei gingen 214 Zwangsräumungen auf das städtische Wohnungsunternehmen SAGA zurück. Im Vorjahr waren es noch 999 zwangsgeräumte Haushalte, teilte die Linke-Fraktion mit, davon entfielen 233 auf die SAGA. Die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Olga Fritzsche, nannte die »unverändert hohe« Zahl an Zwangsräumungen einen »Skandal«. (jW)