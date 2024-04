Tausende demonstrieren für Verbleib von Sánchez

Madrid. In Spanien sind am Sonnabend Tausende auf die Straße gegangen, um Ministerpräsident Pedro Sánchez von einem Rücktritt abzuhalten. Nach Angaben der Regierung nahmen etwa 12.500 Unterstützer des sozialdemokratischen Regierungschefs aus dem ganzen Land an der Kundgebung in Madrid teil. »Ich hoffe, er macht weiter, es macht mir Angst, was sonst geschehen könnte«, sagte Leonor Romero, eine Stadträtin aus Huelva, zu Reuters. Sánchez hatte am Mittwoch angekündigt, die Regierungsgeschäfte vorerst ruhen zu lassen. Hintergrund sind von der extremen Rechten lancierte Korruptionsvorwürfe. (Reuters/jW)