Protest gegen Teilverkauf von Thyssen-Krupp Steel

Duisburg. Die IG Metall hat für Dienstag zu einer Protestkundgebung vor die Zentrale der Stahlsparte von Thyssen-Krupp in Duisburg aufgerufen. Wie dpa am Sonntag mit Verweis auf eine Ankündigung des Gesamtbetriebsrats von Thyssen-Krupp Steel mitteilte, sei eine für Dienstag angesetzte Belegschaftsversammlung dafür abgesagt und die 27.000 Beschäftigten der Standorte zum Protest aufgerufen. Dieser richtet sich gegen die am Freitag erfolgte Ankündigung des Mutterkonzerns, 20 Prozent der Stahltochter an die Holding EPCG des Milliardärs Daniel Křetínský zu verkaufen. Die IG Metall nannte den Verkauf im Aufruf einen »Skandal«: Vorstandschef Miguel López und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm hätten die Mitbestimmung »umschifft und uns somit bewusst vor den Kopf gestoßen«. Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol sprach von einer »kalkulierten Kampfansage«. (dpa/jW)