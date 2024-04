Macron wirbt für Atomwaffen

Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine Diskussion über die Rolle von Atomwaffen zur Verteidigung der EU gefordert. Er wolle eine Debatte eröffnen, »die die Raketenabwehr, die Langstreckenkapazitäten und die Atomwaffen für diejenigen, die sie haben oder die auf ihrem Boden über US-Atomwaffen verfügen, umfassen muss«, sagte Macron in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit der Mediengruppe EBRA. »Legen wir alles auf den Tisc,h und schauen wir uns an, was uns wirklich glaubwürdig schützt«, fügte er hinzu. Frankreich sei bereit, »mehr zur Verteidigung Europas beizutragen«. Seit dem »Brexit« und dem Ausscheiden Großbritanniens ist Frankreich die einzige Atommacht in der EU. Macron hatte bereits am Donnerstag in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne eine Stärkung der EU-Verteidigung angemahnt. (AFP/jW)