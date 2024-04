DFL-TV-Rechte: Dazn reicht Bürgschaft nach

Berlin. Im Streit um Fernsehrechte für die Fußballbundesliga hat Streamingdienst Dazn eine geforderte Bankbürgschaft nachgereicht. Weil diese fehlte, hatte die Deutsche Fußballiga (DFL) die Rechte an den Spielen am Freitag und Sonnabend nachmittag an den Konkurrenten Sky verkauft, der für vier Spielzeiten etwa 250 Millionen Euro weniger geboten haben soll. Das Nachreichen der Bürgschaft habe »keine Wirkung«, erklärte die DFL. Sollte Dazn bis kommenden Dienstag Widerspruch einlegen, geht der Fall vor ein externes Schiedsgericht. (jW)