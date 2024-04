Unbefristeter Streik bei Schabmüller

München. Am Dienstag hat ein unbefristeter Streik bei der oberpfälzischen Firma Schabmüller in Berching begonnen. Bei der Urabstimmung haben 97,62 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für den Ausstand gestimmt, wie die IG Metall Bayern am Montag mitteilte.

Vor rund 20 Jahren ist Schabmüller aus dem Arbeitgeberverband VBM und damit aus dem Flächentarifvertrag ausgetreten. Seitdem erhalten die Beschäftigten im Vergleich weniger Entgelt und müssen länger arbeiten. Der Entgeltabstand zum Flächentarifvertrag beträgt mittlerweile 22 Prozent. Die IG Metall fordert anhand eines Stufenplans die Rückkehr zum Flächentarif. Dafür haben im Frühjahr bereits vier Verhandlungen und vier Warnstreiks stattgefunden, zuletzt ein 24-stündiger Warnstreik.

Bei Schabmüller in Berching arbeiten rund 500 Beschäftigte und produzieren elektrische Antriebslösungen für Elektromotoren und Generatoren. Die Firma gehört zur italienischen ZAPI Group mit Sitz in der Nähe von Bologna. (jW)