Nordmazedonien: Beginn der Wahlen

Skopje. In Nordmazedonien hat am Mittwoch die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Insgesamt stellen sich sieben Kandidaten zur Wahl, die größten Erfolgsaussichten haben der von den regierenden Sozialdemokraten unterstützte Amtsinhaber Stevo Pendarovski und die Kandidatin der Mitte-rechts-Opposition, Gordana Siljanovska-Davkova. Der erste Wahlgang gilt als wichtiger Stimmungstest für die Parlamentswahl am 8. Mai, die gleichzeitig mit der erwarteten Stichwahl um das Präsidentenamt stattfindet. Zentrales Wahlkampfthema war ein möglicher EU-Beitritt Nordmazedoniens. (AFP/jW)