China: Warnung vor US-Hilfe für Taiwan

Beijing. China hat angesichts der vom US-Kongress gebilligten Militärhilfen für Taiwan vor einem »erhöhten Konfliktrisiko« gewarnt. Die Unterstützung werde der Insel »nicht mehr Sicherheit bringen«, sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch in Beijing. Vielmehr würden »die Spannungen und das Konfliktrisiko an der Straße von Taiwan nur erhöht«. Der US-Kongress hatte am Dienstag Militärhilfen in Höhe von acht Milliarden Dollar für Taiwan bewilligt. Die Insel zählt völkerrechtlich zu China, im Konflikt mit Beijing unterstützt Washington jedoch die dortigen Unabhängigkeitsbefürworter. (AFP/jW)