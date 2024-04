Russland: Festnahme von Vizeminister

Moskau. In Moskau haben die Behörden am Dienstag abend den stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Timur Iwanow festgenommen. Wie die Justiz am Mittwoch mitteilte, wurde gegen ihn eine zweimonatige Untersuchungshaft verfügt. Dem 48jährigen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Iwanow war in der Bauabteilung seines Ministeriums unter anderem für den Wiederaufbau der Stadt Mariupol im Süden der Ukraine zuständig. Ermittlern zufolge soll er sich dabei illegal bereichert haben. (AFP/jW)