Niger: Gespräche über US-Abzug

Washington. Niger und die USA haben Gespräche über den Abzug der US-Truppen aufgenommen, die auf zwei Stützpunkten in dem westafrikanischen Land stationiert sind, wie der Fernsehsender Africa News am Mittwoch unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Washington berichtete. Der Abzug der US-Truppen war von der Militärregierung in Niamey Mitte März gefordert und nach Ankunft von 100 russischen Soldaten in dem Sahelstaat Anfang des Monats als unvermeidlich angesehen worden. Auch hatte es in Niamey erst am vergangenen Wochenende Massenproteste gegen die US-Präsenz gegeben. (jW)