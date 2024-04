Spaniens Regierungschef unter Druck

Madrid. In Spanien steht Regierungschef Pedro Sánchez aufgrund von Ermittlungen gegen seine Frau Begoña Gómez unter Druck. Ihr werden »Einflussnahme und Korruption« im Zusammenhang mit Coronahilfen vorgeworfen, wie ein Madrider Gericht am Mittwoch mitteilte. Eine entsprechende Anzeige habe die Organisation Manos Limpias (saubere Hände) gestellt, die der extremen Rechten nahestehen soll. Vertreter der sozialdemokratischen Partei von Sánchez warfen der Opposition im Parlament in Madrid vor, es gehe ihr darum, mittels »falscher Anschuldigen den Ministerpräsidenten zu verleumden«. (AFP/jW)