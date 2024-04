Getir und Gorillas verlassen Bundesrepublik

Berlin. Der türkische Lieferdienst Getir zieht sich mitsamt seinem Tochterunternehmen Gorillas vollständig aus der Bundesrepublik zurück. Wie die Wirtschaftswoche am Mittwoch berichtete, erhielten einige der bundesweit 1.800 Beschäftigten bereits zum Wochenbeginn Kündigungen. Der Stichtag für den Rückzug liegt demnach auf dem 15. Mai. Warenlager der Lieferdienste sollten in den kommenden Wochen nach und nach geschlossen werden, hieß es. Laut Wirtschaftswoche will sich der Lieferdienst zudem aus Großbritannien und den Niederlanden zurückziehen. (jW)