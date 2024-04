Griechische Faschisten von EU-Wahl ausgeschlossen

Athen. Die faschistische griechische Partei Spartaner (griechisch: Spartiates) darf nicht an den anstehenden EU-Wahlen im Juni teilnehmen. Dies beschloss am Mittwoch die für die Wahlen zuständige Abteilung des höchsten griechischen Gerichts. Wie der Rundfunk berichtete, gaben die Richter damit einem Gesuch der regierenden Nea Dimokratia, der Sozialdemokraten und einer kleineren Linkspartei statt. Diese hatten den Spartanern vorgeworfen, sie seien Strohleute der in Griechenland seit Jahren verbotenen neonazistischen Partei Goldene Morgendämmerung (Chrysi Avgi). (dpa/jW)