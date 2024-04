UNO warnt vor Hungersnot in Gaza

Genf. Im von Israel abgeriegelten Gazastreifen droht in nächster Zukunft eine Hungersnot, wenn nicht deutlich mehr Nahrungsmittel verteilt werden. Davor warnt der Direktor des Genfer Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Gian Carlo Cirri. »Die Situation ist extrem besorgniserregend«, sagte er am Mittwoch. »Wir kommen einer Hungersnot jeden Tag näher.« Er erinnerte an Einschätzungen, dass ein Drittel der Kinder im Gazastreifen unter zwei Jahren akut unterernährt sind. Unterdessen hat die israelische Armee (IDF) im Hinblick auf den geplanten Angriff auf die Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze zwei weitere Reservebrigaden mobilisiert. Außerdem verkündete Israels Militär Angriffe auf die Hisbollah im Südlibanon. Die Hisbollah wiederum reklamierte Angriffe auf IDF-Soldaten im Norden Israels für sich. (dpa/jW)