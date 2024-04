Bürgermeister räumt Hitlergruß ein

Villeneuve-Saint-Georges. In Frankreich sieht sich der Bürgermeister der südlich von Paris gelegenen 30.000-Einwohner-Gemeinde Villeneuve-Saint-Georges mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, nachdem er den Hitlergruß gezeigt haben soll. Wie die Präfektur Val-de-Marne am Sonntag abend mitteilte, werde sie die Justizbehörden einschalten. Philippe Gaudin soll bei einer aufgeheizten Gemeinderatssitzung zur Verabschiedung des Haushalts am Sonnabend zweimal den Hitlergruß gezeigt haben. Zuvor soll ein oppositioneller Politiker Gaudin beschuldigt haben, in der Vergangenheit gemeinsame Sache mit »Rechtsextremen« gemacht zu haben. Im Sender BFM TV sagte Gaudin, dass es sich um eine »unglückliche Geste« gehandelt habe.(dpa/jW)