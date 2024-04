USA: Sheriffs wollen Wähler einschüchtern

New York. Hunderte sogenannter konstitutioneller Sheriffs haben sich Mittwoch vergangener Woche in Las Vegas zu einer Konferenz versammelt, um sich gegen die angebliche »Flut« migrantischer Wählerinnen und Wähler zu vernetzen. Diese würden für die Democratic Party von US-Präsident Joseph Biden stimmen, weil die »sie hierher gebracht« und ihnen »einen Haufen kostenloser Dinge gegeben« habe, zitierte das Magazin Wired am Donnerstag Richard Mack, Gründer der extrem rechten »Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association« (CSPOA). Ziel der CSPOA ist es laut Wired, eine »Armee Gleichgesinnter« in der Bevölkerung zu rekrutieren, um vor Wahllokalen zu patrouillieren. (jW)