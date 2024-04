Paare nach Besuch in Braunau angezeigt

Wien. Zwei Paaren aus Deutschland hat der Besuch des Geburtshauses von Adolf Hitler im österreichischen Braunau am Inn Anzeigen wegen sogenannter Wiederbetätigung eingebracht. Zwei Schwestern und ihre Partner sollen am Sonnabend für Fotos posiert haben. Dabei soll eine der Frauen den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Sonntag abend mitteilte. Rund um den 20. April, Hitlers Geburtstag, führt diese Schwerpunktkontrollen durch. Auf dem Handy einer Beschuldigten habe es einen »einschlägigen Chatverlauf« gegeben, in dem »Nachrichten und Lichtbilder mit Bezug zum Nationalsozialismus« verschickt worden seien. Die Frauen sowie die beiden Männer wurden nach dem Verbotsgesetz angezeigt. (AFP/jW)