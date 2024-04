Melonis Rechtsallianz gewinnt Regionalwahl

Rom. Die Rechtsallianz von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat wenige Wochen vor der EU-Parlamentswahl bei einer Regionalwahl einen Sieg eingefahren. In Basilikata im tiefen Süden des Mittelmeerlands gewann Vito Bardi von der Forza Italia den Urnengang zum Regionalpräsidenten. Bardi konnte sich nach Angaben des Innenministeriums mit 56,6 Prozent der Stimmen gegen seinen Gegner aus dem Mitte-links-Lager, Piero Marrese vom Partito Democratico (42,1 Prozent), durchsetzen, wie am späten Montag abend feststand. Wahlsieger Bardi regiert bereits seit 2019 in Basilikata. In Italien haben nach der Wahl in Basilikata 14 der insgesamt 20 Regionen Italiens – vergleichbar mit Bundesländern – Mitte-rechts-Regierungen. (dpa/jW)