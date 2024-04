Lettland: Neue Außenministerin

Riga. Baiba Braže ist neue Außenministerin des EU- und NATO-Mitglieds Lettland. Das Parlament in Riga bestätigte am Freitag in einer außerordentlichen Sitzung mit klarer Mehrheit die Ernennung der 57jährigen, die von Regierungschefin Evika Siliņa nominiert worden war. Sie tritt die Nachfolge von Krišjānis Kariņš an, der Ende März wegen einer Affäre um Flugreisen zurückgetreten war. (dpa/jW)