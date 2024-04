Stoltenberg warnt vor russischen Vormarsch

. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten haben der Ukraine die Lieferung zusätzlicher Luftverteidigungssysteme zugesagt. Angesichts der aktuellen Lage bestehe ein »dringender Bedarf an mehr Luftverteidigung«, sagte Stoltenberg am Donnerstag bei einem Treffen mit den sieben Außenministern der G7. »Die Russen drängen entlang der gesamten Frontlinie vor und führen Wellen von Luftangriffen auf ukrainische Städte, Infrastruktur und die ukrainischen Streitkräfte durch«, so Stoltenberg, bei einem Treffen auf der italienischen Insel Capri. Dort nahm auch der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba teil. (dpa/jW)