Paris testet KI-basierte Überwachung

Paris. An diesem Wochenende wird in Paris der Einsatz von KI-basierter Videoüberwachung getestet, die während der Olympischen Spiele im Sommer eingesetzt werden soll. Die Tests laufen von Freitag bis Montag anlässlich eines Konzerts der Band Black Eyed Peas in der Défence Arena und des Fußballspiels von Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon mit über 100 Überwachungskameras. Eine Gesichtserkennung, die in Frankreich in bestimmten Fällen bereits praktiziert wird, soll nicht Bestandteil des Einsatzes sein. Vorgesehen sind allerdings Körperscanner am Eingang zu den Stadien. (dpa/jW)