USA verhindern Palästinas Vollmitgliedschaft in UNO

New York. Durch das Veto der USA im Weltsicherheitsrat ist eine Resolution für die UN-Vollmitgliedschaft Palästinas gescheitert. Zwölf Mitgliedsländer stimmten am Donnerstag in New York dafür, die Schweiz und Großbritannien enthielten sich. Eingebracht worden war die Resolution von Algerien, nachdem der palästinensische UN-Botschafter Riad Mansur um die Abstimmung gebeten hatte. Laut US-Regierung sei eine Einigung mit Israel auf eine Zweistaatenlösung eine Voraussetzung für die Anerkennung. 2011 war der Antrag auf UN-Vollmitgliedschaft schon einmal am Sicherheitsrat gescheitert. Ein Jahr später räumte die UNO den Palästinensern gegen den Widerstand der USA einen Beobachterstatus ein. Von 193 UN-Mitgliedstaaten haben bisher 139 Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Deutschland gehört nicht dazu. (dpa/jW)