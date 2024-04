Amsterdam: Mehr Toiletten auch für Frauen

Amsterdam. Nach jahrelangem Kampf und einem Protestpinkeln von Frauen werden in Amsterdam mehr öffentliche Toiletten geschaffen, die nicht bloß aus Pissoirs für Männer bestehen. Dies berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Montag unter Verweis auf einen städtischen Beschluss. Auslöser war die Verurteilung der Studentin Geerte Piening 2015 wegen Wildpinkelns. Es folgten Protestaktionen, bei denen Frauen demonstrativ in Pissoirs oder auf den Gehweg urinierten. dpa/jW)