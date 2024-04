Rundfunkbeitrag: Keine Erhöhung vor 2027

Leipzig. Sachsens Medienminister Oliver Schenk hat eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2025 in Deutschland ausgeschlossen. Der CDU-Politiker sagte am Mittwoch in einer Gesprächsrunde auf dem Kongress »Medientage Mitteldeutschland« in Leipzig, dazu hätte man die Entscheidung, die von den Bundesländern einstimmig gefällt werden muss, jetzt schon auf den Weg bringen müssen. Schenk erklärte, man wolle im Länderkreis die Zeit nun nutzen, um Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio voranzutreiben. Der CDU-Politiker sagte auf dem Kongress auch, dass man »wahrscheinlich« ab 1. Januar 2027 einen neuen Beitrag festsetze. (dpa/jW)