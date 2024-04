Berlin: Polizeiaufmarsch gegen Palästina-Kongress

IMAGO/Eibner Palästinasolidarische Demonstranten in Berlin (30.3.2024)

Berlin. Mit Blick auf den am Freitag beginnenden Kongress palästinasolidarischer Gruppen bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Am Freitag sollen rund 900 Einsatzkräfte eingesetzt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bis Sonntag seien insgesamt rund 2.500 Polizistinnen und Polizisten eingeplant. Die Veranstaltung unter dem Motto »Wir klagen an« soll am Freitag beginnen und bis Sonntag gehen. Den genauen Ort geben die Organisatoren erst am Freitag bekannt. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben die Möglichkeit, dafür Auflagen zu erlassen. Man sei auch auf spontane Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Kongress eingestellt. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Polizei die Veranstaltung »genau beobachten« und »konsequent« einschreiten werde, sobald es den Verdacht für strafbare Handlungen gebe. Spranger betonte, dass sie dieses erwarte und die Polizei ihre volle Unterstützung dabei habe. (dpa/jW)