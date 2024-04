Simon Mayer/jW Zugreifen! Verteilaktion am 1. Mai 2023 in Berlin

Die jW-Verteilaktionen zu den diesjährigen Ostermärschen haben viele Menschen im Land erreicht. Für die junge Welt gilt: Bei den Verteilungen zum 1. Mai wollen wir noch gehörig einen draufsetzen. Darum aufgepasst: Vielerorts fehlen noch aktive Leserinnen und Leser, die die junge Welt unter die Menschen bringen und persönlich weitergeben – vor allem in Frankfurt am Main oder in sämtlichen Städten im Ruhrgebiet. Wer z. B. in Bochum, Duisburg, Dortmund oder Herne zum 1. Mai auf die Straße geht und es einrichten kann, bestellt bitte Zeitungen. Auch in Hamburg gibt es Unterstützungsbedarf. Abseits der großen Städte ist es natürlich ebenfalls sinnvoll, die junge Welt zu verteilen. Auch hier gilt es, »weiße Flecken« von unserer Verteilkarte zu tilgen. Jede – auch kleinere – Bestellung nehmen wir gerne an. Wir wünschen uns für den Tag eine möglichst große Verbreitung der jW. Helfen Sie uns dabei!