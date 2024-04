Tote nach Explosion im Wasserkraftwerk

Bologna/Castel di Casio. Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk an einem Stausee im Norden Italiens gibt es kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Befürchtet wird, dass neben den drei gefundenen Toten in der Anlage am Lago di Suviana vier weitere Arbeiter ums Leben kamen. Die Suche dauerte bei jW-Redaktionsschluss noch an. Mindestens fünf Überlebende erlitten teils schwere Brandverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen brach bei Turbinenarbeiten in etwa 30 Metern Tiefe Feuer aus, wodurch es dann zu der Explosion kam. Bei den bereits geborgenen Todesopfern handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 35 und 73 Jahren. (dpa/jW)