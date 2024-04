Moskau: Drei weitere Festnahmen nach Anschlag auf Konzerthalle

Evgenia Novozhenina/Reuters Nach dem Anschlag: Die Crocus City Hall bei Moskau

Moskau. Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit 144 Todesopfern hat der russische Geheimdienst drei weitere Verdächtige festgenommen. Es handle sich um einen Russen und zwei Männer aus Zentralasien, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf den Geheimdienst FSB. Zwei von ihnen hätten Geld für den Kauf von Waffen und Fahrzeugen übermittelt.

Der dritte habe Helfer rekrutiert und die Täter direkt finanziert, hieß es. Die Verdächtigen wurden demnach in Moskau, in Jekaterinburg und im sibirischen Omsk festgenommen. Die russischen Behörden haben bislang insgesamt mehr als ein Dutzend Verdächtige festgenommen, unter ihnen die vier mutmaßlichen Täter, die aus der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan stammen.

Zu dem Anschlag hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Am Donnerstag sagte der russische Präsident Wladimir Putin gleichwohl, »islamische Fundamentalisten« hätten keinen Grund, Russland ins Visier zu nehmen: »Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass das Hauptziel derjenigen, die den blutigen, schrecklichen Terroranschlag in Moskau angeordnet haben, darin bestand, unserer Einheit Schaden zuzufügen.«

Bei dem Anschlag auf die voll besetzte Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk am 22. März waren mindestens 144 Menschen getötet worden. Es war der schlimmste Anschlag in Russland seit 20 Jahren. (AFP/jW)