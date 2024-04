Tesla-Absatz sinkt um mehr als acht Prozent

New York. Beim US-Elektroautobauer Tesla ist der Absatz im ersten Quartal 2024 um mehr als acht Prozent gesunken. Laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen lieferte das Unternehmen von Milliardär Elon Musk seit Beginn des Jahres insgesamt 386.810 Fahrzeuge aus. Auch die Produktion ging um rund 1,7 Prozent zurück. Tesla selbst erklärte den Absatzrückgang mit Lieferproblemen wegen der Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer sowie dem Brandanschlag auf eine Stromleitung nahe dem Werk im brandenburgischen Grünheide. Experten zufolge spielt auch ein schwacher Absatzmarkt in China eine Rolle, wo sich Tesla gegen E-Autohersteller wie BYD behaupten muss. (AFP/jW)