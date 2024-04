Razzia bei Hamburger NPD-Chef

Hamburg. Bei dem Bundesvorsitzenden der NPD, Lennart Schwarzbach, fanden Ermittler bei einer Razzia mehere Nazidevotionalien. Am Mittwoch morgen vergangener Woche durchsuchten Polizisten zwei Wohnungen des 33jährigen in Hamburg, wie das Hamburger Abendblatt berichtete. Gegen Schwarzbach wird demnach aufgrund von Posts im Internet gegen Menschen mit Migrationsgeschichte wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Die NPD wurde 2023 in »Die Heimat« unbenannt, Schwarzbach und weitere Mitglieder aus Hamburg spalteten sich von der Partei ab und behielten die alte Bezeichnung bei. Die Partei NPD existiert auf Bundesebene, gilt jedoch als politisch irrelevant. (jW)