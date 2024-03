1794, 5. April: Georges Jacques Danton, führendes Mitglied der Jakobiner und aktiv an der Abschaffung der Monarchie und der Errichtung der Republik beteiligt, wird per Guillotine hingerichtet. Der Wohlfahrtsausschuss hatte ihn verdächtigt, Teil der »Verschwörung des Auslands« zu sein und ihn am 30. März verhaften lassen. Danton und Anhänger hatten sich gegen eine Fortführung des revolutionären Terrors gewandt und wollten die Macht des von Robespierre dominierten Wohlfahrtsausschuss schwächen.

1849, 5.–11. April: Karl Marx veröffentlicht in der Neuen Rheinischen Zeitung seine Schrift »Lohnarbeit und Kapital«. Grundlage sind Vorträge, die Marx im Dezember 1847 im Deutschen Arbeiterverein in Brüssel gehalten hatte.

1919, 3. April: Die konstituierende Nationalversammlung für Deutschösterreich, das erste frei gewählte Parlament Österreichs, beschließt das sogenannte Habsburgergesetz. Verfügt wird darin die Verstaatlichung des ehemaligen Herrscherhauses sowie die Abschaffung aller Vorrechte seiner Angehörigen. Alle »ehemaligen Träger der Krone« werden des Landes verwiesen. Das Privatvermögen einzelner Familienmitglieder bleibt unangetastet.

1919, 7. April: In München wird die Bayerische Räterepublik ausgerufen. Die bayerische Regierung des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann (SPD) flieht nach Bamberg und ruft Truppen des Reichs und aus Württemberg zur Niederschlagung der Rebellion zu Hilfe. Freikorpseinheiten erobern München zusammen mit aus Berlin entsandten Reichswehrverbänden bis zum 2. Mai 1919 zurück. Nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik entwickelt sich Bayern zur konservativ-nationalistischen »Ordnungszelle«.

1939, 7. April: Das faschistische Italien unter Benito Mussolini okkupiert Albanien. König Zogu I. geht ins Exil nach Griechenland. Der italienische König Viktor Emmanuel III. wird in Personalunion albanischer König.

1949, 4. April: In Washington unterzeichnen Vertreter der Staaten USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Norwegen und Island den Nordatlantikpakt. Die Gründung der NATO ist eine Konsequenz der im März 1947 verkündeten »Truman-Doktrin«.

1979, 1. April: Der Iran erklärt sich in Folge eines Referendums zu einer Islamischen Republik. Im Dezember wird eine Verfassung verabschiedet, die Ajatolla Chomeini die politische Führung sowie die Position eines obersten Rechtsgelehrten auf Lebenszeit zuschreibt.