Jonas Beck/jW-Fotowettbewerb 2023 Mit dieser Einsendung beteiligte sich Jonas Beck aus Berlin 2023 am jW-Fotowettbewerb, Bildtitel: Spielball

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder fotografische Beiträge unserer Leserinnen und Leser. Für die 2024er Ausgabe unseres Wettbewerbs haben wir uns für drei Themen entschieden: »Kontraste«, »Kreativ gegen rechts« und »Meine Familie – meine Community«. Dabei kommt es uns nicht vordergründig auf die technisch perfekte Aufnahme an. Vielmehr interessieren uns Fotos, die gesellschaftliche Zusammenhänge abbilden, auch einfach nur den Alltag in diesem Land. Sie, liebe Leserinnen und Leser der jungen Welt, sind aufgerufen, mit Ihrer Kamera (das kann auch die Kamera Ihres Smartphones sein!) auf Beobachtungsreise zu gehen. Nutzen Sie doch dazu auch die Urlaubszeit! Bis zum 25. Oktober 2024 haben Sie Gelegenheit, uns Ihre Bilder zukommen zu lassen. Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Es ist kein spezielles Thema für unter 18jährige vorgesehen. Wir haben festgestellt, dass sich unsere jugendlichen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer gerne (und erfolgreich) mit Einsendungen an den drei Hauptthemen beteiligen. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch dieses Jahr wieder Beiträge aus allen Altersgruppen bekommen – also Kamera geschnappt und los! (mis)