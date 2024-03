Country Garden verschiebt Bilanz

Hongkong. Der chinesische Immobilienriese Country Garden verschiebt die Veröffentlichung seiner Jahresbilanz für 2023. Wie der Konzern am späten Donnerstag abend (Ortszeit) an der Börse in Hongkong mitteilte, benötige das Unternehmen mehr Informationen für angemessene Berechnungen und Entscheidungen. Die derzeit deutlichen Schwankungen in der Branche machten die Geschäftstätigkeit komplexer, hieß es weiter. Country Garden erwarte, dass der Handel seiner Anteile am kommenden Dienstag ausgesetzt wird. Die Bilanz hätte ursprünglich bis Monatsende vorgelegt werden müssen. (dpa/jW)