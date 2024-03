Inflation in Tokio leicht gesunken

Tokio. In der japanischen Hauptstadt Tokio ist die Inflation im März gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Laut Regierungsangaben von Freitag stieg der Kernverbraucherpreisindex (CPI) in der Metropole um 2,4 Prozent. Ein weiterer Index, der Daten von Kraftstoffpreisen und frischen Lebensmitteln ausschließt, stieg demnach um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Februar um 3,1 Prozent gestiegen war. In Japan ist der Konsum derzeit auf einem niedrigen Niveau, da die Haushalte weiterhin von steigenden Lebenshaltungskosten belastet werden. (Reuters/jW)