IG Metall: Risiko für Betriebe wächst

Frankfurt am Main. Unternehmen investieren in Deutschland zu wenig in die Zukunft. Das ist das Ergebnis einer aktuellen IG-Metall-Umfrage unter Betriebsräten von 2.596 Firmen. Demnach investiere die Hälfte der Unternehmen tendenziell zu wenig in die Standorte. In 20 Prozent der Fälle beklagen Betriebsräte sogar »deutlich zu wenig« Investitionen. Die Umfrage repräsentiert Betriebe aus allen Branchen der IG Metall mit insgesamt über 1,48 Millionen Beschäftigten. Das Risiko für Verlagerungen steige. Statt die gegenwärtigen Herausforderungen aktiv anzugehen, stellen Unternehmen vermehrt Standorte und Beschäftigung in Frage. 31 Prozent der Betriebsräte sehen ein »hohes« oder »eher hohes« Verlagerungsrisiko von Beschäftigung ins Ausland – vier Prozent mehr als bei einer Befragung im Herbst 2023. Im Bereich des Fahrzeugbaus sehen 59 Prozent das Risiko »hoch« oder »eher hoch«. (jW)