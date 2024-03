IMAGO/Manngold Bis zu 10.000 neue Lokführer pro Jahr bräuchte es. »Allianz pro Schiene« und GDL machen »Angebote«, wie das gelingen kann

Der Bedarf an Lokführern ist groß. Der Interessenverband »Allianz pro Schiene« geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren 5.000 bis 10.000 zusätzliche Lokführerinnen und Lokführer pro Jahr braucht, um die geplante Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu stemmen. In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2022 waren es pro Jahr lediglich 1.000 bis 2.000 neue Beschäftigte in diesem Bereich, wie die Allianz auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit ermittelt hat. Aus diesem Grund fordert der Interessenverband eine Einstufung des Jobs als »Engpassberuf«. Derzeit werde der Beruf des »Triebfahrzeugführers Eisenbahnverkehr« von der Bundesagentur für Arbeit lediglich »unter Beobachtung«, nicht aber als Engpassberuf eingestuft, heißt es in einem Positionspapier, das der Verband am Mittwoch vorstellte.

Aber wie kann der Beruf des Lokführers attraktiver werden? Nach Meinung von »Allianz pro Schiene« könnten neben der Überprüfung der Einstufung des Berufs mehr Fördermöglichkeiten für Quereinsteiger helfen. Auch die GDL hat etwas beizutragen. Nicht den Anfang der Woche abgeschlossenen Tarifvertrag, der eine kürzere Arbeitszeit wählbar macht. Am Montag wählte sich die Leiharbeitergenossenschaft der GDL, »Fair Train«, einen komplett neuen Aufsichtsrat. Vorsitzender ist nun Rainer Wendt – der »Sheriff von Duisburg«, »Deutschlands lautester Polizist«. Als Chef der rechten Berufsvereinigung »Deutsche Polizeigewerkschaft« (DPolG) forderte er mehr Polizisten, mehr Zäune an der Grenze, den Einsatz von Gummigeschossen gegen Demonstranten. Wann er konnte, propagierte er die Vorteile »der harten Hand des Staats«. Nicht so bekannt: Als Laienschauspieler trat er im Stück »Die Maske kehrt zurück« auf. So einer passt natürlich zu einer Leiharbeiterbude. Aber wie die Maske Wendt dem Lokführerberuf, der GDL oder »Fair Train« helfen soll, bleibt offen.