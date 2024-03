Stellantis streicht 1.500 Jobs in Turin

Turin. Der Autokonzern Stellantis wird in der italienischen Stadt Turin 1.500 Stellen streichen. Wie dpa mit Verweis auf italienische Medien am Mittwoch mitteilte, wurde zwischen dem Autokonzern und der zuständigen Gewerkschaften eine Vereinbarung zur Jobkürzung unterzeichnet. Demnach sollen Beschäftigte mit finanziellen Anreizen zum Abgang bewegt werden. Stellantis bestätigte dies in einer Mitteilung. Der Konzern beschäftigt in Italien etwa 43.000 Menschen – vor der Fusion von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe zu Stellantis 2021 waren es noch mehr als 51.000, berichtete der Corriere della Sera. (dpa/jW)