Ungarn: Demonstration gegen Orbán

Budapest. Tausende Menschen haben am Dienstag abend in Budapest gegen die Regierung des rechten Ministerpräsidenten Viktor Orbán demonstriert. Anlass waren Vorwürfe von Bestechung und Korruption gegen Regierungsmitglieder. Aufgerufen hatte dazu Péter Magyar, früherer Ehemann von Orbáns ehemaliger Justizministerin Judit Varga. Er bezeichnete Orbán als »Kopf des Mafiastaats«. Magyar hatte vorher ein heimlich aufgenommenes privates Gespräch mit seiner damaligen Frau veröffentlicht. Dieses soll beweisen, dass Orbáns Regierung versucht haben soll, eine Verwicklung von Antal Rogán, Minister und Leiter des Kabinettbüros von Orbán, in einen Korruptionsfall zu vertuschen. (dpa/jW)