SVP wählt neuen Parteichef

Genf. Die rechte Schweizer Volkspartei (SVP) hat einen neuen Präsidenten. Am Sonnabend wählten die Delegierten auf ihrem Parteitag Marco Dettling zum Nachfolger des im vergangenen Dezember zurückgetretenen Marco Chiesa. Der 43jährige wurde in Langenthal im Kanton Bern einstimmig gewählt. Dettling gilt als Hardliner innerhalb der stärksten politischen Kraft in der Schweiz und wurde in seinem Heimatkanton Schwyz in den Nationalrat gewählt. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Oktober hatte die Partei mit 28 Prozent das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Ihren Wahlkampf hatte die SVP vor allem mit Parolen gegen die »Masseneinwanderung« in die Schweiz geführt. (AFP/jW)