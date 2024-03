Rheinmetall erhält EU-Fördermittel

Düsseldorf. Rheinmetall bekommt Fördermittel der Europäischen Union zur Ausweitung der Produktion von Munition. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern erhalte insgesamt 130 Millionen Euro aus dem rund 500 Millionen Euro schweren EU-Topf des Act in Support of Ammunition Production (ASAP), teilte Rheinmetall am Dienstag mit. Die Gelder sollen in sechs Projekte von Rheinmetall-Tochtergesellschaften in Deutschland, Ungarn, Rumänien und Spanien fließen. Bis 2027 will der Konzern in der Lage sein, jährlich bis zu 1,1 Millionen Artilleriegranaten zu produzieren. Aktuell sind es jährlich rund 700.000 Schuss. (Reuters/jW)