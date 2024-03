Bertelsmann expandiert in US-Gesundheitsmarkt

Gütersloh. Bertelsmann plant den Aufbau neuer Unternehmenssparten im Gesundheitswesen. »Ein Geschäftsbereich, den wir seit einiger Zeit in den Blick genommen haben, ist der der digitalen Gesundheit mit Schwerpunkt USA. Wir sehen in diesem Markt große Chancen«, sagte Konzernchef Thomas Rabe am Dienstag laut dpa. Konkret könnte es um Dienstleistungen für Krankenhäuser gehen, zum Beispiel solche für Abrechnungen. »Wir schauen uns an, welche Möglichkeiten es in den USA gibt. Den Einstieg müsste man über einen Unternehmenskauf machen«, ergänzte Rabe. (dpa/jW)