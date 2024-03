Merz: Landesspitzen bei Kanzlerfrage einbinden

Berlin. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz will in die Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur der Unionsparteien die engere Parteiführung einbinden. »Dazu zählen auch die Landesvorsitzenden«, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut Meldung vom Sonntag. Am Ende stehe ein gemeinsamer Vorschlag von ihm und CSU-Chef Markus Söder. Zuletzt hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine entsprechende Mitsprache gefordert. Merz ging außerdem davon aus, dass die FDP die Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Bund vor dem regulären Wahltermin in 2025 aufkündigen werde. (dpa/jW)