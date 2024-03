DB Regio: Zugpersonal bekommt Bodycams

Berlin. Beschäftigte in Regionalzügen der Deutschen Bahn werden künftig mit am Körper getragenen Kameras ausgestattet. »Wir wollen unseren Kundenbetreuern im Nahverkehr bundesweit ermöglichen, eine Bodycam zu tragen«, sagte die Chefin der DB Regio, Evelyn Palla, gegenüber Bild am Sonntag. Es gehe darum, das Personal vor körperlichen Angriffen zu schützen. Tests hätten ergeben, dass sogenannte Bodycams dabei helfen würden. Für das Jahr 2022 hatte die Bahn einen starken Anstieg der Übergriffe gemeldet. Im Frühjahr 2023 startete die DB Regio daraufhin ein Pilotprojekt mit den Kameras. (AFP/jW)