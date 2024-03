Vorwürfe gegen US-Sender Nickelodeon

New York. Zahlreiche Schauspieler und ehemalige Beschäftigte des US-Kindersenders Nickelodeon erheben Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt und übergriffigen Verhaltens durch Trainer und Produzenten. Wie die New York Times am Mittwoch mit Verweis auf die am Sonntag erstmals ausgestrahlte mehrteilige US-Dokumentation »Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV« mitteilte, berichtete darin unter anderem ein ehemaliger Kinderschauspieler, Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Dialogtrainer des Senders geworden zu sein. Der 2018 bei Nickelodeon ausgeschiedene Produzent Dan Schneider habe Kinderschauspieler und Beschäftigte einem »schädigenden Umfeld« ausgesetzt, so die New York Times. (jW)