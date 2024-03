MFE will Pro sieben Sat.1 aufspalten

Mailand. Der von der Familie des rechten italienischen Politikers Silvio Berlusconi kontrollierte Medienkonzern Media For Europe (MFE) fordert die Aufspaltung des Medienkonzerns Pro sieben Sat.1 Media SE. Wie der Großaktionär MFE am Donnerstag mitteilte, soll das wichtige Entertainmentfernsehgeschäft von den Bereichen E-Commerce und Dating getrennt werden. Einen entsprechenden Vorschlag wolle MFE auf der Hauptversammlung von Pro sieben Sat.1 am 30. April einbringen. Für den »Beschluss zur Vorbereitung eines Abspaltungs- und Übernahmevertrags« braucht es die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der anwesenden Aktionäre. Laut Pro sieben Sat.1 hält MFE rund 26 Prozent an dem Konzern. (dpa/jW)