UN-Klimabehörde sieht »Planeten am Abgrund«

Genf. Die Erde stellt neue Hitzerekorde auf: Die vergangenen zehn Jahre waren nach UN-Angaben weltweit das heißeste Jahrzehnt seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Zugleich war das abgelaufene Jahr 2023 das bisher heißeste seit Aufzeichnungsbeginn, wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Dienstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts in Genf erklärte. Die Erwärmung der Ozeane, der Rückgang der Gletscher und das Schmelzen der Polkappen seien zutiefst beunruhigend, sagte WMO-Chefin Andrea Celeste Saulo. Die zahlreichen Hitzerekorde zeigten einen »Planeten am Rande des Abgrunds«, warnte UN-Generalsekretär António Guterres: »Die Erde sendet einen Hilferuf.« Die anhaltende Nutzung fossiler Brennstoffe führe zu einem noch nie dagewesenen »Klimachaos«. Zugleich beschleunige sich der Klimawandel zusehends, warnte Guterres. (AFP/jW)