Iran: Doch keine Schiedsrichterin

Teheran. Die Iranerin Mahsa Ghorbani durfte nun doch nicht als erste Frau im Schiedsrichterteam bei einem Männerfußballspiel in ihrem Land antreten. Das berichtete die Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch. Die Entscheidung sei kurzfristig vor Spielbeginn getroffen worden, um Spannungen vorzubeugen. Ghorbani sollte ursprünglich beim Derby in der Hauptstadt Teheran zwischen den Klubs Esteghlal und Persepolis als Videoassistentin eingesetzt werden. Seit langem kämpfen die Frauen im Iran um gleichberechtigten Zugang bei Sportveranstaltungen. (dpa/jW)