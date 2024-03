Wikipedia diskriminiert Transpersonen

Paris. Am Dienstag wurde die Kontroverse um die Angabe von Geburtsnamen von trans Personen in der französischsprachigen Wikipedia-Community erneut aufgegriffen. Eine knappe Mehrheit der Abstimmungsberechtigten votierte für die Beibehaltung der sogenannten Morinoms in Wikipedia-Artikeln. Begründet wurde dies damit, dass die erwähnten Personen unter der früheren Identität Bekanntheit erlangt hätten. Bereits 2022 hatte diese Debatte für Aufsehen in der queeren Gemeinschaft gesorgt, ein einschlägiger Kommentar – unter anderem von Paul B. Preciado und Virginie Despentes unterzeichnet – wurde im Wochenmagazin L'Obs veröffentlicht. Der Text kritisierte Wikipedias Umgang mit trans, nichtbinären und intergeschlechtlichen Menschen. Diese identifizieren sich nicht mit dem gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlecht, falsche Anredeformen erschweren Passing und soziale Akzeptanz im gewählten Geschlecht. (jW)