Smartphonefreie Zeit beruhigt Jugendliche

Washington. Laut einer US-Studie empfinden viele Jugendliche Auszeiten vom Smartphone als beruhigend. Fast drei Viertel der befragten 13- bis 17jährigen gaben an, es als positiv zu empfinden, wenn das Handy nicht in der Nähe ist, wie aus einer Untersuchung des Washingtoner Pew Research Center hervorgeht, über die der Deutschlandfunk am Mittwoch berichtete. Allerdings löst die Zeit ohne Smartphone zum Teil auch Unbehagen aus. Mehr als 40 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen Angst mache, ohne Handy unterwegs zu sein. Insgesamt ergab die Umfrage, dass fast alle Jugendlichen in der genannten Altersgruppe ein Smartphone besitzen. (jW)