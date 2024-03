Studie: Immobilienkrise trifft US-Banken

London. Die Immobilienkrise trifft US-Geldhäuser laut einer Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley härter als ihre europäischen Rivalen. Große europäische Institute seien nur halb so stark im Gewerbeimmobiliensektor engagiert wie die US-Konkurrenz, teilte die Bank am Dienstag unter Berufung auf eine Studie mit. In den USA habe die Leerstandsquote bei Büros inzwischen 21 Prozent erreicht – in Europa seien es etwa acht Prozent. (dpa/jW)